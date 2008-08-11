Земля в передмісті Києва ще подорожчала

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 4 по 10 серпня зросла на 0,27% (на 18 дол.) - до 6 тис. 634 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за вказаний період зростання вартості земельних ділянок спостерігалося в Києво-Святошинському районі - на 0,22% (на 23 дол.), до 10 424 дол./сотка; Обухівському - на 0,15% (на 12 дол.), до 8 145 дол./сотка; Бориспільському - на 0,24% (на 16 дол.), до 6 794 дол./сотка; Вишгородському - на 0,38% (на 22 дол.), до 5 844 дол./сотка; Броварському - на 0,41% (на 23 дол.), до 5 631 дол./сотка; Васильківському - на 0,45% (на 22 дол.), до 5 013 дол./сотка; Бородянському - на 0,21% (на 6 дол.), до 2 811 дол./сотка; Фастівському - на 0,46% (на 6 дол.), до 1 371 дол./сотка; Кагарлицькому - на 0,13% (на 2 дол.), до 1 792 дол./сотка і Макарівському районі - на 0,37% (на 10 дол.), до 2 590 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж у десяти районах Київської області становить: у Макарівському районі - 28%, Бориспільському - 12%, Васильківському - 7%, Києво-Святошинському - 19%, Броварському - 10%, Обухівському - 3%, Бородянському - 6%, Вишгородському - 9%, Кагарлицькому - 2%, Фастівському - 1%.

Як повідомляв УНІАН, за січень-червень ц.р. середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво зросла на 11% (на 645 дол.) - до 6 тис. 509 дол. за сотку.

У 2007 році вартість земельних ділянок в передмісті Києва під котеджне будівництво зросла на 67% (на 2 364 дол.) - до 5 864 дол. за сотку.