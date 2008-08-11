В Україні буде спекотно: до +37°

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні до 22°; вдень 27-32°, у східних областях та в південній частині місцями 35°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 17-22°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 13-14 серпня утримається суха спекотна погода з температурою вночі 14-19°, на півдні до 22°, вдень 29-34°, у південній частині, центральних та східних областях місцями 35-37°; лише у західних областях вранці та вдень 14 серпня місцями пройде короткочасний дощ, гроза, в окремих районах шквали 15-20 м/с, спека спаде до 22-27°; у Карпатах температура вночі 10-15°, вдень 20-25°. Вітер в Україні змінних напрямків, 3-8 м/с.

15- 16 серпня - у західних областях грозові дощі. Температура вночі 13-18°, вдень 22-28°. На решті території без опадів, лише вдень 16 серпня у більшості північних областей та на Вінниччині короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-19°, на півдні до 22°, вдень 29-34°, у південній та східній частині 32-37° (16 серпня на Житомирщині, Вінниччині та Київщині 25-30°).

У Києві у вівторок опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 30°. По області - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

13-14 серпня - суха спекотна погода з температурою вночі 14-19°, вдень 29-34°. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

15-16 серпня утримається спекотна погода з температурою вночі 14-19°, вдень 15 серпня 30-34°, 16 серпня 25-30°. Без опадів, лише в другій половині дня 16 серпня короткочасний дощ, гроза.