Міжнародне рейтингове агентство прогнозує Україні проблеми

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s, що заявило наприкінці березня про можливість підвищення рейтингів України, вирішило поки що не підвищувати їх, проте залишило прогноз на рівні "позитивний".

Про це говориться в повідомленні Moody`s, переданому УНІАН.

Агентство мотивує таке рішення політичною і економічною невизначеністю в Україні.

Moody`s також зазначає, що позитивний прогноз стосується рейтингу за облігаціями в іноземній валюті Ва3 і за банківськими депозитами В2, а також рейтингу в іноземній і національній валюті за державними облігаціями В1. Крім того, агентство підтвердило А3 (стабільний прогноз) межі місцевої валюти і Ваа1 (стабільний прогноз) межі банківських депозитів у національній валюті.

«Moody`s чекає, що Україна зіткнеться з труднощами в майбутньому, беручи до уваги підвищені потреби країни в зарубіжному фінансуванні в контексті нестійкості глобального ринку», – заявив віце-президент Moody`s Джонатан ШИФФЕР. «Проте ми вважаємо відповідним позитивний прогноз, оскільки Україна, після багатьох років сильного економічного зростання накопичила великий іноземний резерв безпеки», – додав віце-президент агентства.

Дж.ШИФФЕР заявив, що цей резерв дасть Україні можливість лавірувати в період великого дефіциту активних рахунків і уникнути серйозного фінансового стресу.