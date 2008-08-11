На Запорізькій ТЕС впав у бункер і загинув кранівник
17:12, 11 серпня 2008Суспільство
787 0
Місце трагедії - Енергодар
На Запорізькій ТЕС впав у бункер і загинув кранівник.
Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, надзвичайна подія на тепловій електростанції, розташованій в Енергодарі, сталася напередодні ввечері.
«О 16.20 в Енергодарі в цеху подачі палива теплової електростанції впав у бункер заввишки 20 метрів і помер на місці слюсар-кранівник 1972 р.н.», повідомили в МНС, зазначивши, що причина трагедії (нещасний випадок, порушення правил техніки безпеки при організації робіт або недотримання правил безпеки самим загиблим) поки що не встановлена.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter