На Запорізькій ТЕС впав у бункер і загинув кранівник.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, надзвичайна подія на тепловій електростанції, розташованій в Енергодарі, сталася напередодні ввечері.

«О 16.20 в Енергодарі в цеху подачі палива теплової електростанції впав у бункер заввишки 20 метрів і помер на місці слюсар-кранівник 1972 р.н.», повідомили в МНС, зазначивши, що причина трагедії (нещасний випадок, порушення правил техніки безпеки при організації робіт або недотримання правил безпеки самим загиблим) поки що не встановлена.