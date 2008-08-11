Путін про цинізм, США і Саддама Хусейна

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Росія доведе до логічного завершення військову операцію в Південній Осетії.

Як передає Рейтер, про це він сказав на засіданні президії уряду в Москві.

"Росія, зрозуміло, доведе до логічного завершення свою миротворчу місію", - сказав В.ПУТІН.

"Прагнутимемо до вибудовування робочих відносин зі всіма учасниками цього конфлікту, зокрема, зрозуміло, і з грузинською стороною", - додав він.

В.ПУТІН звинуватив США в цинізмі та протидії мирному врегулюванню.

"Шкода, що деякі наші партнери не допомагають нам, а намагаються, по суті, навіть заважати. Маю на увазі, зокрема, й перекидання Сполученими Штатами грузинських військових контингентів з Іраку фактично до зони конфлікту. Зрозуміло, це нічого не змінить. Але це рух у зворотний бік", - сказав В.ПУТІН.

"Дивує не сам цинізм такої політикию.. дивує масштаб цього цинізму. Дивує вміння видавати біле за чорне, чорне за біле, вміння вправно виставляти агресора як жертву агресії. Саддама Хусейна, як відомо, за те, що він знищив кілька шиїтських сіл, треба було, звичайно, повісити. А ось нинішніх грузинських правителів... звичайно, потрібно взяти під захист", - сказав В.ПУТІН.