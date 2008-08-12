Страховики одержали 5,6 тис. заяв від потерпілих від повені

Національна акціонерна страхова компанія (НАСК) «Оранта» одержала 5603 заяв від потерпілих у західних регіонах України на загальну суму 7 млн. 131 тис. грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, у компанії вже замовили 1 млн. 200 тис. грн. під виплату страхових компенсацій. Здебільшого заяви стосуються пошкодженої нерухомості і майна.