Страховики одержали 5,6 тис. заяв від потерпілих від повені
04:35, 12 серпня 2008Суспільство
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Повідомляє компанія "Оранта"
Національна акціонерна страхова компанія (НАСК) «Оранта» одержала 5603 заяв від потерпілих у західних регіонах України на загальну суму 7 млн. 131 тис. грн.
Про це йдеться в повідомленні компанії, переданому УНІАН.
Згідно з повідомленням, у компанії вже замовили 1 млн. 200 тис. грн. під виплату страхових компенсацій. Здебільшого заяви стосуються пошкодженої нерухомості і майна.
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