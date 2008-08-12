Уряд виділив 3 додаткових літаки для вильоту українських громадян з Грузії

За дорученням прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні уночі було опрацьоване питання про виділення трьох додаткових літаків для вильоту українських громадян з Грузії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, два літаки відбудуть з Києва до Тбілісі, ще один - за рейсом Донецьк-Батумі, і вже сьогодні українські громадяни повернуться на Батьківщину.