Уряд виділив 3 додаткових літаки для вильоту українських громадян з Грузії
10:07, 12 серпня 2008Суспільство
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Доручення Тимошенко
За дорученням прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні уночі було опрацьоване питання про виділення трьох додаткових літаків для вильоту українських громадян з Грузії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, два літаки відбудуть з Києва до Тбілісі, ще один - за рейсом Донецьк-Батумі, і вже сьогодні українські громадяни повернуться на Батьківщину.
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