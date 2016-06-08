Суд задовольнив позов активіста, який вважає неправомірним перейменування Орджонікідзе на Покров

Згідно з рішенням суду, визнані неправомірними дії секретаря Орджонікідзевської міської ради Анатолія Пастуха під час підготовки та направлення листа-пропозиції щодо перейменування міста до органів вищої державної влади, передає Радіо Свобода.

Як пояснив позивач Станіслав Каширний, "місцева влада сфальшувала" листа до Інституту національної пам’яті та профільного комітету Верховної Ради, заявивши, що назву "Покров" підтримують більшість жителів міста. Саме цей лист потім став основою рішення, ухваленого парламентом.

За словами позивача, лист був підписаний секретарем міської ради, який не мав повноважень на таке звернення. Станіслав Каширний також вважає, що пропозиція щодо перейменування міста мала передусім пройти громадські слухання, а також отримати підтримку сесії міської ради, а вже потім подаватись до Верховної Ради України.

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Наразі ж, після рішення суду, заявляє Станіслав Каширний, Верховна Рада має скасувати своє рішення про перейменування міста на Покров.

"Робилося "по-старинці", ламали через коліно, ніхто не думав, що ми дійдемо до суду, що зберемо скільки документів…Тепер Верховна Рада має скасувати те рішення і винести на повторний розгляд", – розповів Каширний.

Раніше в Орджонікідзевській міській раді підтвердили наявність листа з пропозицією "Покров", підписаного секретарем міськради Анатолієм Пастухом до Інституту національної пам’яті та профільного комітету Верховної Ради.

"Щодо назви Покров, то оскільки вона отримала чималу підтримку жителів міста та на виконання листа Українського інституту національної пам’яті від 8 грудня 2015 року секретарем міської ради було направлено листа – пропозицію щодо перейменування Орджонікідзе на Покров до Інституту та Верховної Ради України. Необхідно зазначити, що при такій кількості нових назв міста, які були запропоновані, неможливо задовольнити побажання всіх жителів міста", – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

Нагадаємо, 2 квітня 2016 року набула чинності постанова №1037-VIII "Про перейменування окремих населених пунктів" Верховної Ради України, за якою місто Орджонікідзе отримало назву Покров – за назвою Покровських копалень марганцевих руд, відкритих поблизу понад 100 років тому. У міста, яке виникло лише 60 років тому, не було історичної назви, відтак виникла проблема із новим найменуванням. У місті були десятки пропозицій, зокрема, Великий Луг, Січеслав, Пекторальськ.