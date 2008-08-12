Нафтогін, що проходить через Грузію, продовжить роботу

Прокачування нафти нафтогоном "Баку-Тбілісі-Джейхан" (БТД) не буде припинене через грузино-осетинський військовий конфлікт, повідомляє Reuters з посиланням на заяву оператора БТД, турецької компанії Botas.

Нафтогоном "Баку-Тбіліси-Джейхан" щодня транспортується мільйон баррелів нафти. Ним здійснюється транспортування нафти з Закавказзя до Європи. Довжина БТД - 1774 кілометри, з яких близько 1076 кілометрів прокладено турецькою територією. Найбільшими акціонерами трубопроводу є британська нафтова компанія BP і Державна нафтова компанія Азербайджану.

Постачання нафти трубопроводом будуть відновлені відразу після завершення ремонтних робіт на турецькій ділянці, пошкодженій вибухом і пожежею. За оцінкою Botas, ремонт триватиме близько 15 днів.

Вибух, що знищив частину секції нафтопроводу БТД в провінції Ерзінджан, стався в ніч на 6 серпня і спричинив пожежу, яка було загашено 11 серпня. Відповідальність за вибух узяли на себе курдські повстанці, проте уряд Туреччини їх провину заперечує. Точні причини будуть названі лише після експертизи, повідомляє Лента.ру.