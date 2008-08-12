Ющенко готовий на особистому літаку вивезти українців з Грузії

Потенційна евакуація громадян України, які перебувають в зоні грузино-осетинського конфлікту, буде завершена сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні в аеропорту «Сімферополь», посилаючись на відповідну інформацію українського МЗС.

За даними Президента, з першого дня конфлікту – з 8 серпня – в Грузії перебувало понад 2 тис. громадян України, з них 400 перебували на консульському обліку. З 9 серпня почалася евакуація українських громадян з Грузії.

Сьогодні 4 літаками буде вивезено близько 350 чоловік, ще 150 чоловік будуть переправлені через поромну переправу. «Нам вдалося зняти з блокади наш пором. Вчора він був завантажений, сьогодні буде довантажений, і ми сподівається, що найближчим часом він зможе покинути Поті», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зазначив, що українцям може знадобитися додаткова евакуація із зони конфлікту в Грузії, тому сьогодні вилітає ще один борт, на якому українці, які виявили бажання можуть бути евакуйовані завтра.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що готовий вивезти частину українських громадян на президентському літаку. «Я готовий на президентському літаку вивезти частину української громади, яка хоче повернутися додому до України», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також назвав блискучою роботу українських дипломатів з евакуації українських громадян із зони військового конфлікту і забезпечення їхньої безпеки.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО щойно вилітає з робочим візитом в Тбілісі (Республіка Грузія). Мета візиту - надання підтримки Грузії, а також сприяння в досягненні врегулювання конфлікту.