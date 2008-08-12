Ющенко прилетів "до одного з прикордонних міст Азербайджану"
19:28, 12 серпня 2008Суспільство
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Повідомляє прес-служба
Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Президент Естонії Тоомас Хендрік ІЛЬВЕС, Президент Литви Валдас АДАМКУС, Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ і Прем`єр-міністр Латвії Івар ГОДМАНІС приземлилися в аеропорту одного з прикордонних міст Азербайджану і автомобільною колоною вирушили до Тбілісі.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
За словами В.ЮЩЕНКА, цей робочий візит до Грузії має на меті продемонструвати підтримку і солідарність з грузинським народом і засвідчити повагу до суверенітету і цілісності кордонів Грузії.
Також українська сторона запропонує свій план врегулювання конфлікту в Грузії.
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