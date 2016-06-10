"Неальтернативна історія": у мережі з'явилася відповідь на пропагандистське відео Кремля про "російський" Крим

Відео з альтернативною версією з'явилося буквально через кілька годин після появи ролика Russia Today в соцмережах, пише "Крим.Реалії".

Її творці показали, що в реальності відбулося в Криму після приходу туди Росії.

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В основі відповідного ролика під назвою «Не альтернативна історія» - кадри подій, що відбуваються в окупованому Криму - знесення ринку в Євпаторії з скаргами місцевих торговців, поліцейський розгін зустрічі жителів Алушти з депутатами щодо незаконної забудови набережної, визнання кримчан про брак коштів. Згадуються також сирійські події і загибель першого російського військового там.

В опублікованому раніше ролику російського телеканалу, за задумом сценаристів, в українському Криму відбувалися криваві зіткнення між активістами «Правого сектора» і прихильниками «Антимайдану».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».