Марш рівності: обійшлося без крові

Цьогорічний Марш рівності, який відбувся у столиці України в рамках міжнародного форуму ЛГБТ «КиївПрайд-2016», кардинально відрізнявся від проведеного у 2015 році. Кількість учасників нині була у сотні разів більшою, як і кількість поліції. Рівень відкритості заходу та упевненості в собі учасників також порадували. А головне – цього року обійшлося без обіцяних деякими радикально налаштованими молодиками вибухів, перерізаних горлянок і сльозогінного газу.

Марш рівності у минулому, 2015 році, був частково засекреченим: місце проведення до останнього тримали у таємниці. Відносній, бо все ж і частина преси, і молодики в масках достеменно знали про нього. Але, в першу чергу, тут все знати і запобігати мали би правоохоронці, які, як видалося декому з присутніх на минулорічному марші, не надто вже й прагнули захистити учасників заходу. Принаймні, по факту, захистити їх від агресії невідомих так і не вийшло. І найбільшої шкоди при цьому зазнав саме один із захисників маршу. Бо ніколи не вгадаєш, куди полетить начиння від саморобних вибухових пристроїв.

Торік хоча би відхід учасників вдалося більш-менш забезпечити і, за офіційними даними, серйозних ушкоджень ніхто з безпосередніх учасників маршу не дістав. Самі ж правоохоронці ще довго ганялися за хлопцями у масках дворами житлового масиву, періодично нюхаючи і плачучи від сльозогінного газу, сіпаючись від вибухів петард та затримуючи порушників.

Цього ж року противники заходу вирішили спершу спробувати поборотися з маршем цивілізованими способами. Зокрема, петицією на сайті Київради. Проти проведення ходи висловлювалися і конкретні державні діячі, зокрема, одіозний колишній начальник Департаменту по боротьбі з наркозлочинністю Національної поліції Ілля Кива. А деякі радикальні організації, звісно ж, погрожували зривом заходу, обіцяючи влаштувати на вулицях столиці «кроваву кашу».

Торік хоча би відхід учасників вдалося більш-менш забезпечити і, за офіційними даними, серйозних ушкоджень ніхто з безпосередніх учасників маршу не дістав

Втім, потужних провокацій на заході не відбулося. За підсумками Маршу рівності, правоохоронці повідомили про затримання 57 осіб, які, зокрема, були «агресивно налаштовані» і «не реагували на зауваження поліції». Також, як повідомили у поліції, після маршу група його противників у балаклавах пройшлася центральними вулицями Києва, вигукуючи гасла неонацистського та антисемітського змісту.

При цьому, на щастя, не відбулося жодних подій, схожих на минулорічні. Звісно ж, були перепалки, суперечки, лайливі слова та спроба виривання прапора України з рук учасника акції, бо начебто він не достойний був його тримати. Але поліція оперативно залагоджувала такі ситуації.

У запобіганні серйозним негативним наслідкам, не в останню чергу, допомогли не лише майже 7-тисячна кількість силовиків, але і рамки-металодетектори по периметру території проведення акції, а також дуже детальна перевірка учасників металошукачами і навпомацки. Перевіряли навіть зібране у зачіски волосся.

Цьогоріч, на щастя, не відбулося жодних подій, схожих на минулорічні

Можливо, підвищеної культурності заходу додала і участь у ньому деяких євродепутатів, Посла Швеції в Україні та декого з депутатів українського парламенту. Але оскільки минулого разу присутність депутатів нападникам на марш не завадила, то певно і сьогодні маска-менів не зупинили б ні депутати, ні вагітні жінки, ні діти та люди у інвалідних колясках, які цього року взяли участь у марші. Тож можна лише іще раз порадіти, що все добре скінчилося.

З огляду на кількість учасників Маршу рівності, яких сьогодні було понад тисячу, та відсутність серйозних негативних наслідків, може навіть скластися враження, що рівень толерантності, адекватності і розуміння в українському суспільстві підвищився. Чи, принаймні, зріс рівень роботи поліції, яка таки цього року спрацювала добре, і з якою особисто на марші присутня була голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе. Тож, хоча би місію охорони правопорядку виконано. І добре, що без крові.

Таня Поляковська