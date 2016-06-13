Київські бізнесмени продавали держустановам продукцію для поранених в АТО за завищеними цінами

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили київських бізнесменів, які за завищеною ціною реалізовували державним установам ортопедичну продукцію для потреб поранених у антитерористичній операції. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

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Правоохоронці встановили, що комерсанти ввозили в Україну комплектуючі до ортопедичних виробів за підробленими документами із завищеною вартістю. Імпортований товар реалізовувався іншим підконтрольним структурам, які з більш ніж 50-ти відсотковою "надбавкою" продавали обладнання державним установам. За цією схемою протягом 2015 року бізнесмени розкрали 4,4 млн грн з бюджету.

Під час обшуків у столичних офісах комерсантів співробітники спецслужби вилучили печатки та документацію, на підставі якої здійснювалося розмитнення продукції та виведення грошей за кордон. За висновками експертів, імпортовані комплектуючі для бійців АТО мають сумнівну якість, а їх походження не встановлене.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 364-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.