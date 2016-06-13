В Естонії під час пошуків старих снарядів знайшли контейнер з ураном (фото)

Про це повідомляє видання Delfi.

Знахідка була зроблена за допомогою металошукача під час пошуків старих снарядів. Радіоактивна речовина виявилася ураном.

Поліція безпеки Естонії була проінформована про знахідку.

За словами прес-секретаря Рятувального департаменту, повідомлення про знахідку надійшло о 00:57 у ніч на понеділок. Був виявлений металевий циліндр, який був доставлений на експертизу. Знахідка імовірно відноситься до радянських часів.

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"Фахівці особливої хімічної служби рятувального департаменту за допомогою вимірювальних приладів і рентгена встановили, що капсула містить ізотоп урану. Але, оскільки вона надійно закрита, а випромінювання з неї мінімальне і не становить реальної небезпеки, було вирішено не відкривати її" , - заявили в рятувальному департаменті.

Виявлений контейнер з радіоактивною речовиною забетонують і будуть зберігати у призначеному для цього місці.