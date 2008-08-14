Мінвуглепром стежить за експериментом із зарплатою шахтарям

Заробітна плата працівників 7 вугледобувних підприємств, переведених на погодинну систему оплати праці, зросла в середньому на 2,1% - до 4 тис. 385,5 грн., порівняно із зарплатою, нарахованою за діючим положенням про оплату праці шахтарів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства вугільної промисловості з посиланням на попередні підсумки експерименту.

У прес-службі уточнили, що виплата зарплат за липень на зазначених підприємствах здійснювалася за погодинно-преміальною системою оплати праці.

Як повідомляв УНІАН, Мінгвулепром запровадив з 1 липня як експеримент погодинну оплату праці на 7 шахтах. Експеримент триватиме 3 місяці.

Погодинну оплату введено, зокрема, на ДП «Шахтоуправління Донбас», на шахті Центральна ДП «Красноармійськвугілля», на шахті Білозерська ДП «Добропіллявугілля», «Ім. Гаєвого» ДП «Артемвугілля», "Ім. 19 Партз`їзду" ВАТ «Луганськвугілля», на шахті № 81 Київська ДП «Ровенькиантрацит», а також на шахті «Червоноградська» ДП «Львіввугілля».

Довідка УНІАН. 8 січня прем`єр-міністр України Юлія ТІМОШЕНКО заявила про необхідність забезпечити перехід від відрядної до погодинної оплати праці шахтарів.

«Шахта ім. Засядька має стати першою, де буде впроваджено погодинну оплату праці шахтарів. Можливо, «відрядність» набагато цікавіша і для власника шахти, і для держави, оскільки гнати обсяги виробництва у вугільній галузі вже стало нормою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду доручила Міністерству вугільної промисловості спільно з профспілками і громадськими організаціями впродовж тижня розробити відповідні документи для переходу на погодинну систему оплати праці. При цьому, за її словами, така система має базуватися на визначенні обсягу видобутку однією людиною впродовж однієї зміни.

«Можливо, знизиться обсяг видобутку, але це та ціна, яку ми повинні заплатити за безпеку роботи шахтарів», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

11 червня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що з 1 липня на погодинну оплату праці будуть переведені шахтарі, які працюють в умовах підвищеного ризику.

«З 1 липня ми перейдемо на погодинну оплату праці для шахтарів та інших співробітників, які працюють безпосередньо на тих шахтах, де існує небезпека в праці, а наступний крок – ми вводитимемо погодинну оплату для всієї решти працівників, які працюють під землею», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому глава уряду заявила, що перехід на погодинну оплату праці не призведе до зниження рівня існуючої заробітної плати у вугледобувній галузі України.