Здаєш квартиру - плати податки

Державна податкова адміністрація у м. Києві закликає орендодавців житла сплачувати податки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДПА в м. Києві, працівниками податкових органів столиці проводиться моніторинг засобів масової інформації, у яких розміщуються оголошення щодо надання в оренду житла. Дані моніторингу ретельно аналізуються, отримана інформація перевіряється на місцях спеціально сформованими з працівників інспекцій та представників правоохоронних органів мобільними робочими групами. Для з’ясування факту оренди житла податківцями проводяться опитування мешканців будинків.

Нещодавно така перевірка проводилася в одному з житлових будинків на проспекті Академіка Глушкова. У ході перевірки за вказаною адресою факт оренди квартири підтвердився. З пояснень, які надали орендар та орендодавець, стало зрозуміло, що власник квартири отримав дохід від надання в оренду житлового приміщення у сумі 45 тис. грн., але не задекларував його і не сплатив до бюджету податок з доходів фізичних осіб в сумі 6 тис. 750 грн. В результаті проведеної податківцями роботи податок сплачений в повному обсязі та надійшов до бюджету.

Державна податкова адміністрація у м. Києві повідомляє, що про факти правопорушень при наданні в оренду нерухомості можна повідомити за телефоном: 236-16-63. Номери телефонів ДПІ у районах столиці розміщені на веб-сайті ДПА у м. Києві: www.kyivsta.gov.ua (рубрика-банер «Корисна інформація»).