Афанасьєва та Солошенка обміняли в числі перших через проблеми зі здоров'ям - адвокат

Про це повідомив адвокат Афанасьєва Олександр Попов в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Їх обміняли у числі перших серед усіх українських політв'язнів, які були в Росії, тому що у них були проблеми здоров'ям. У Солошенко – я його не захищаю, просто знаю із засобів масової інформації – у нього проблеми з онкологією. А у Геннадія (Афанасьєва – УНІАН) у нього було, точніше є, не знаю в якій стадії, дуже неприємне і небезпечне захворювання – фурункульоз, при якому можливий сепсис – зараження крові", - зазначив Попков.

При цьому він повідомив, що в їхньому випадку був застосований такий же метод звільнення, як і з Надією Савченко, - помилування президентом РФ Володимиром Путіним.

Адвокат розповів, що спроби звільнити Афанасьєва робилися з осені минулого року, при цьому пропонувалося кілька способів повернути.

Також він повідомив, що російська сторона пішла на зустріч в цьому питанні з травня цього року, уточнивши: "не знаю на яких умовах".

Адвокат розповів про почуття Афанасьєва в момент. Коли він підписував прохання про помилування.

"Він дуже важко, щонайменше два тижні думав над наполегливою пропозицією, над умовляннями російської сторони підписати це прохання про помилування. Тому що з одного боку, він розумів, що це найкоротший шлях на батьківщину, а з іншого боку він боявся, що тим самим він підведе інших політичних в'язнів, в тому числі Сенцова і Кольченка", - зазначив Попков.

При цьому адвокат додав, що сам Сенцов не заперечував, аби Афанасьєва повернули першим.

Раніше УНІАН повідомляв, що український літак Ан-26 з незаконно засудженими в РФ громадянами України Юрієм Солошенком і Геннадієм Афанасьєвим вилетів з підмосковного аеропорту "Внуково-2" в Україну, обмін завершений.