Житло в Києві і не думає дешевшати

Вартість первинного житла в Києві до кінця року зросте на 10-15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам 13 серпня керуючий директор консалтингової компанії «Українська торговельна гільдія» Віталій БОЙКО.

За його словами, перше півріччя ц.р. характеризувалося уповільненням темпу зростання цін на житло, погіршенням умов іпотечного кредитування, а також зменшенням темпів продажів квартир на первинному ринку, яке почалося в першому півріччі 2007 року.

Він нагадав, що в 2007 році обсяг операцій з купівлі-продажу житла зменшився порівняно з 2006 роком приблизно на 6%.

На думку В.БОЙКА, до кінця року незначне зростання цін на житло в столиці збережеться, восени очікується стабілізація ринку і збільшення темпів продажів.

В.БОЙКО відзначив, що попит на житло не падає, а нагромаджується, оскільки люди відкладають придбання житла.

“Якщо продовжаться складнощі з фінансуванням проектів, через 2-3 роки ми зустрінемось з великим дефіцитом у всіх сегментах, який спричинить зростання цін на житло і комерційну нерухомість”, - сказав він.

В.БОЙКО вважає, що найбільш затребуваним буде економ-клас, оскільки попит на нього найбільший.

За підсумками першого півріччя ц.р. середня ціна пропозиції на вторинному ринку житла Києва виросла на 8% - до 3580 дол./кв.м, на вторинному ринку – на 9,6% - до 3015 дол./кв.м.

У Києві приріст будівництва нового житла в першому півріччі 2008 року становив 5% - до 202 тис. кв.м.

За даними "УТГ", рентабельність будівництва житла по Києву становить 20-25%.

Довідка УНІАН. «Українська торговельна гільдія» заснована в 2001 році, працює з усіма видами нерухомості: торговельною, офісною, складською, промисловою, жилою і заміською.

На 1 серпня 2008 р. в ексклюзивному супроводі і пропозиції компанії перебуває понад 1,6 млн. квадратних метрів торговельних площ.