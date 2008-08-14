На річницю незалежності херсонська влада запрошує всіх до пустелі

До 17-ої річниці незалежності України Херсонська обласна державна адміністрація організовує піший перехід через розташовану в області єдину в Європі піщану пустелю – Олешківські піски.

Як повідомили УНІАН в управлінні у справах преси і інформації Херсонської ОДА, перехід відбудеться 20 серпня поблизу міста Цюрупинськ, довжина дистанції – до 5 км.

Обласна держадміністрація запрошує бажаючих у віці до 50 років взяти участь у цьому заході.

Також у Херсонській області цього року планується відкрити новий туристичний маршрут – “Сафарі в пустелю Олешківські піски”. Зараз триває робота з облаштування маршруту: визначено два оглядові майданчики для туристичних груп, проведено його маркірування, облаштовують під`їзні шляхи до пустелі.

Новий маршрут проляже за 20 кілометрів від Херсона і за 75-80 кілометрів від курорту Скадовськ.

Олешківські піски офіційно визнані єдиною пустелею в Європі. Вони займають територію розміром 15 км на 20 км, яка оточена штучними лісами. Олешківські піски – найбільший піщаний масив у Європі, що має унікальний клімат, що визнано багатьма науковими інститутами. Також це одне з найбільших й унікальних родовищ кварцового піску.