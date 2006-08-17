Тарифи на теплоенергію в Києві можуть бути підвищені в 2,5 раза

З нового опалювального сезону тарифи на теплову енергію в Києві можуть бути підвищені в 2,5 раза. Про це повідомила журналістам директор Департаменту економіки і фінансів Київської міської державної адміністрації Наталія КАШУБА, яка була присутня на сьогоднішньому засіданні Національної комісії регулювання електроенергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, нинішній роздрібний тариф на теплову енергію для населення дорівнює 54,42 грн. за 1 Гкал, і не переглядався з 2002 року, для промисловості - 80 грн. за 1 Гкал, і не переглядався з 2004 року.

Вона зазначила, що зараз розглядається можливість перегляду даних тарифів, і не виключено, що роздрібні тарифи піднімуться в 2,5 раза.

Н.КАШУБА нагадала, що сьогодні НКРЕ встановила тарифи на виробництво теплової енергії для АК «Київенерго», тепер КМДА має встановити тарифи на транспортування і поставку теплоенергії, а потім - роздрібні тарифи.

Як уточнила представник КМДА, тариф для населення в Києві, у разі підвищення, може становити до 130 грн. за 1 Гкал без ПДВ. Вона наголосила, що до такого підвищення привело підвищення цін на природний газ в 2,8 раза. При цьому Н.КАШУБА зазначила, що якщо питання підвищення тарифів на теплоенергію не вирішити до початку опалювального сезону, «це ставить під загрозу його початок».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 серпня, Національна комісія регулювання електроенергетики встановила тарифи на виробництво теплової енергії для АК «Київенерго».

Зокрема, встановлено два тарифи - з урахуванням ціни газу для промисловості і з урахуванням ціни газу для населення і бюджетних організацій. Так, для населення і бюджетних організацій тариф становить 78,19 грн. за 1 Гкал, для промисловості - 85,31 грн. за 1 Гкал.

Як наголошувалося на засіданні, два тарифи встановлено для того, щоб не було перехресного субсидування. Тарифи встановлені з 1 вересня.

НКРЕ вперше встановила тарифи на виробництво теплової енергії - раніше іх встановлювала місцева влада - Київська міська державна адміністрація.