Завтра в Україні буде до +37-39°

Завтра в Україні переважатиме суха погода, лише вночі та вранці на Волині та Львівщині невеликий дощ.

Температура вночі 17-22°, на півдні Криму 24-26°, вдень утримається сильна спека 32-37°, в південних областях подекуди 39°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

16-17 серпня утримається суха спекотна погода з температурою вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 32-37°, 17 серпня в більшості північних та Вінницькій області 29-34°. Лише у західній частині місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с, в Карпатах пориви вітру до 22 м/с (вночі 16 серпня без опадів); температура 16 серпня вночі 15-20°, вдень 27-32°, 17 серпня вночі 11-16°, вдень 21-26°. Вітер в Україні східний, південно-східний, 5-10 м/с.

18- 19 серпня - переважно без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у західних областях вночі 11-16°, вдень 23-28°, лише у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму температура не зміниться, утримається спека.

У Києві у п’ятницю утримається суха погода. Температура вночі 20-22°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

16-17 серпня утримається суха спекотна погода з температурою вночі 16-21°, вдень 16 серпня 35-37°, 17 серпня 30-34°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

18 - 19 серпня - переважно без опадів, температура вночі 13-19°, вдень 25-30°.