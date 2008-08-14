ДАІ "прикрасила" дороги на Чернігівщині розбитими у аваріях авто

На дорогах Чернігівської області ДАІ встановила 6 розбитих в дорожньо-транспортних пригодах автомобілів, аби попередити водіїв про наслідки порушень правил дорожнього руху чи непродуманих маневрів.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв`язків з громадськістю Управління Міністерства внутрішніх справ в області.

"Співробітники ДАІ, мабуть, спробували вже усі можливі способи переконати водіїв бути більш обачними за кермом, а потім вирішили повернутися до практики, яка багато років використовувалася ще за часів Радянського Союзу, – встановлення вздовж найбільш небезпечних ділянок доріг розбитих автомобілів", - сказав співробітник ЦГЗ.

Така наочність жахливих наслідків аварій встановлена на південному в`їзді до Чернігова, на посту ДАІ в Кіптях, на в`їзді до Прилук, в районі Хвилівки Ніжинського району, на трасі Чернігів – Новгород-Сіверський при повороті на Седнів, у Вертіївці.

На думку правоохоронців, про доцільність акції свідчить і позитивна реакція багатьох водіїв, які самі страждають від хуліганів за кермом, що ставлять під загрозу не тільки життя своїх пасажирів, а й інших учасників руху.