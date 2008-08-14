У Тимошенко взялися відводити небезпеку від будівельників житла

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ закликає вжити заходів для зниження вартості будівництва житла, щоб не допустити стагнації будівельної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді з обговорення питання про ситуацію і розвиток будівельної сфери України.

О.ТУРЧИНОВ відзначив, що останнім часом основною проблемою в будівництві є необ`єктивне формування ціни.

«Ціни на українському ринку житла перевищили показники у розвинених європейських країнах. Це не нормально», - відзначив О.ТУРЧИНОВ.

Причинами цього він назвав надрентабельність, яку планують будівельні фірми, і великий ажіотаж навколо цього. А також причиною є корупція під час розподілу земельних ділянок, корупція в дозвільній системі.

Разом з тим з економічної точки зору О.ТУРЧИНОВ відзначив, що на сьогодні більшість будівельних компаній пожинає плоди власної цінової політики. О.ТУРЧИНОВ відзначив, що через встановлення високих цін на житло пропорційно піднімалися й ціни на будівельні матеріали, що в результаті призвело до кризи під час продажу житла. «І сьогодні ажіотажного попиту на продукцію, яку пропонують будівельники, практично не існує», - відзначив він. І якщо не вжити серйозних дієвих заходів, то будівельній галузі загрожує стагнація, упевнений О.ТУРЧИНОВ. «Головне - не допустити цієї небезпеки (стагнації – УНІАН)», - сказав перший віце-прем`єр.

Для вирішення проблеми в галузі, на думку О.ТУРЧИНОВА, повинні бути залучені, окрім профільних структур, також банківська система і правоохоронні контролюючі органи.

«Громадяни, які довірили свої кошти для будівництва житла, повинні мати стовідсоткову гарантію, що це житло буде, що воно буде якісним і буде введене своєчасно», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Він також наголосив, що держава, здійснюючи підтримку галузі, повинна побачити і крок у відповідь - скорочення вартості житла, а також зниження цін на всі будівельні матеріали і роботи. «Для цього є всі передумови», - відзначив О.ТУРЧИНОВ.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що ціни на житло повинні бути оптимальними і доступними для громадян України.