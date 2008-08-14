СБУ не купилася на хабар і хвалиться супертрофеями

Служба безпеки України у зоні діяльності Івано-Франківської митниці викрила канал протиправного постачання в Україну пристроїв спеціального призначення та ексклюзивного одягу відомих світових брендів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив співробітник Управління контрозвідувального забезпечення інформаційної безпеки СБУ Юрій БІЛОУСОВ.

За його словами, 11 серпня після завершення митного оформлення співробітниками СБУ було затримано три вантажівки, які прямували з товарами широкого вжитку (як зазначалося у декларації, виробництва Китаю) з Італії та Німеччини.

Під час огляду одного з транспортних засобів було виявлено значну кількість не внесених у декларацію радіотехнічних пристроїв, які потребують спеціальних дозволів на переміщення через митний кордон України, зокрема, скануючі радіоефір приймачі, відеорекордери, відеокамери, ферроуслокатори тощо, а також одяг і взуття відомих світових брендів виробництва Італії, Франції, Великої Британії.

Згідно з поданими до митниці супровідними документами, вартість товарів оцінювалася у 200 тис. грн., тоді як, за попередніми висновками фахівців, реальна вартість товару - понад 1 млн. доларів.

Як зазначив Ю.БІЛОУСОВ, замовниками вантажу були певні київські бізнес-структури. СБУ вживає заходи щодо встановлення замовників радіотехнічних засобів.

У свою чергу, начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО з цього приводу додала, що під час виявлення незадекларованих товарів та пристроїв співробітникам відомства пропонували хабара у досить великих розмірах для того, щоб вантаж прослідував за місцем призначення.