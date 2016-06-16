У Харкові п'яний водій через півміста втікав від поліції

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції Харкова.

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"Подія сталася сьогодні, 16 червня, близько 01:00 ночі. Патрульні звернули увагу на автомобіль "ВАЗ 2106", що рухався Бурсацьким спуску з порушеннями ПДР. Також у автомобіля був відірваний глушник. На вимоги патрульних зупинитися водій не відреагував", - говориться у повідомленні.

До переслідування порушника підключилися ще кілька екіпажів. Досить довго водієві "ВАЗа" вдавалося уникати поліцейських - він виїхав на Московський проспект, проїхав на Салтівку і на вулиці Світлій, намагаючись виїхати на окружну, застряг на бездоріжжі. Вслід за цим чоловік вискочив з автомобіля і спробував сховатися, але був затриманий.

За інформацією правоохоронців, водій був з явними ознаками алкогольного сп'яніння і чинив опір. Затриманого доставили до Московського відділ поліції. За попередньою інформацією, раніше чоловік вже був судимий.