Поліція розслідує як хуліганство дії активістів, що увірвалися до Одеської облради 17 червня

Про це йдеться у повідомленні Головного управління поліції в Одеській області.

Зазначається, що в п'ятницю представники громадських формувань увірвались у сесійну залу та завадили проведенню сесійного засідання.

Група, що складалась приблизно з 20 осіб, шляхом пошкодження вхідних дверей до будівлі ОДА увірвалася до сесійної зали, почавши вигукувати провокаційні гасла та заважали проводити нараду.

На місці події знаходились працівники ГУНП в Одеській області, які забезпечували охорону публічного порядку та зупинили протиправні дії громадських активістів.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) КК України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

«Звертаю увагу, що громадських активістів, які причетні до даної події, буде притягнуто до відповідальності згідно чинного законодавства», - прокоментував очільник обласної поліції Гіоргі Лорткіпанідзе.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook голова обласної адміністрації Михаїл Саакашвілі, деякі учасники акції зламали двері, вибивши скло, при цьому поранилися самі і поранили військовослужбовця Нацгвардії. При цьому, на його думку, обласна рада й так була готова підтримати питання надання статусу учасників бойових дій усім, хто захищав країну.

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Нагадаємо, вчора Одеська обласна рада виконала вимогу добровольчих батальйонів, представники яких увірвалися в сесійну залу, вимагаючи визнати їх ветеранами війни на сході України. За рішення проголосували 65 депутатів.

Також облрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів з проханням відповідним чином змінити законодавство.