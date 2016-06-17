Під тиском активістів, що увірвалися до Одеської облради, та визнала бійців добробатів ветеранами війни (фото)

Як повідомляє "Думская.нет", депутати прийняли рішення вважати добровольців такими на території регіону. Проект рішення підтримали 65 депутатів.

Також облрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів з проханням відповідним чином змінити законодавство.

При цьому багато обранців заявили, що на збори здійснюється незаконний тиск.

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Як передає корреспонденнт УНІАН, вранці в п'ятницю близько 60-70 чоловік прийшли до адміністративної будівлі Одеської обласної державної адміністрації (де також знаходиться облрада) на проспект Шевченка.

У їх числі – учасники АТО, представники «Правого сектору», «Самооборони Майдану Одеси» та ін.

Присутні почали мітинг, вимагаючи присвоєння добровольцям відповідного статусу і забезпечення пільгами.

Вони прийшли з прапорами України та організацій, які вони представляють.

Перед собою активісти розгорнули велику розтяжку «Добровольцям – заслужене визнання».

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Серед вимог мітингувальників, у тому числі, було створення спеціальної комісії і прийняття відповідної програми.

Голова обласної ради Анатолій Урбанський заявив, що підтримує добровольців, але їх вимоги неможливо винести на розгляд сесії без погодження та опрацювання профільних комісій. Через деякий час частина активістів увірвалися в будівлю – безпосередньо до сесійної зали облради, голосно оголосивши свої вимоги.

Засідання облради було зірвано, оскільки активісти переривали депутатів. У зв'язку з цим у засіданні було оголошено перерву, під час якої депутати обговорили вимоги активістів.