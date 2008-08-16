У Чернігові - хресна хода
З нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі
16 серпня в Чернігові відбудуться святкові заходи, приурочені до 1020-річчя Хрещення Київської Русі.
Про це УНІАН повідомили у Чернігівському єпархіальному управлінні Української православної церкви Київського патріархату.
"Відбудеться православне свято з хресною ходою до місця хрещення чернігівців", - підкреслили в Управлінні.
Розпочнеться святкування з архієрейської Божественної літургії у Катерининській церкві, яку відправить єпископ Чернігівський і Ніжинський ІЛАРІОН.
Потім священики та віруючі пройдуть хресною ходою до урочища та озера Святого, де за літописними згадками у Х столітті відбулося хрещення жителів Чернігова. Хресна хода відбудеться з мощами св. апостола Андрія Первозваного, св. першомученика і архідиякона Стефана та св. Іоана Тобольського (Максимовича).
Поблизу озера Святого пройде молебень з освяченням води.