У Чернігові - хресна хода

16 серпня в Чернігові відбудуться святкові заходи, приурочені до 1020-річчя Хрещення Київської Русі.

Про це УНІАН повідомили у Чернігівському єпархіальному управлінні Української православної церкви Київського патріархату.

"Відбудеться православне свято з хресною ходою до місця хрещення чернігівців", - підкреслили в Управлінні.

Розпочнеться святкування з архієрейської Божественної літургії у Катерининській церкві, яку відправить єпископ Чернігівський і Ніжинський ІЛАРІОН.

Потім священики та віруючі пройдуть хресною ходою до урочища та озера Святого, де за літописними згадками у Х столітті відбулося хрещення жителів Чернігова. Хресна хода відбудеться з мощами св. апостола Андрія Первозваного, св. першомученика і архідиякона Стефана та св. Іоана Тобольського (Максимовича).

Поблизу озера Святого пройде молебень з освяченням води.