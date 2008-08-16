Українські військові візьмуть участь у навчаннях в Норвегії

У норвезькому місті Ставангер завершила роботу дводенна заключна конференція з планування навчання “Інейблер – 2008”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, метою цього заходу було з’ясування та узгодження питань участі українських військовослужбовців у навчанні “Інейблер – 2008”.

Від Збройних Сил України участь у цьому заході взяв старший офіцер – перекладач Міжнародного центру миротворчості та безпеки Яворівського загальновійськового полігону підполковник Сергій ГУНЬКАЛО.

Під час конференції український офіцер долучився до розгляду основних документів щодо проведення навчання, ознайомився з його планом-сценарієм і уточнив посади у навчанні, визначені для українських представників.

Він також взяв участь у роботі відповідного синдикату та отримав звітні документи про результати проведення попередніх конференцій.