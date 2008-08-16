1004 ДТП сталося в Україні за минулу добу

В Україні впродовж минулої доби сталося 1004 дорожньо-транспортних пригод, в яких 18 осіб загинуло, 229 - поранено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України.

Зокрема, за даними ДАІ, порушення водіями правил дорожнього руху призвели до ДТП в Харківській та Запорізькій областях.

Водій автомобіля "Шевроле Авео", рухаючись по селу Мала Данилівна на Харківщині не вибрав безпечну швидкість руху та скоїв зіткнення з автомобілем "Шкода Октавія", що рухався попереду, після чого "Шкода" зіткнулася з автомобілем "Форд Сієрра", який також рухався попереду в попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди водій автомобіля "Шевроле" та водій і четверо пасажирів "Шкоди" отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Також у Запорізькій області, на 433 км автодороги Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, водій автомобіля "Mазда", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автомобілем "Ніссан Максіма". Обидва водія, пасажирка "Mазди" та ще п`ятеро пасажирів "Ніссану" отримали тілесні ушкодження.