Коли чекати російських кораблів у Севастополі?

Російські кораблі у Севастополі очікують у понеділок.

Попри мовчанку російських військових моряків, цю інформацію поширив український флот, передає ICTV.

Він отримав від росіян заявку на прийняття суден, які брали участь у російсько-грузинському конфлікті. Одне із них – малий протичовновий корабель «Єйськ» - вже вчора прибуло до Криму. Але чи було судно задіяне в операції невідомо – російська прес-служба відключила всі телефони. Інформацію журналісти дізнаються через речника українського флоту.