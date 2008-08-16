Прогноз погоди: про прохолоду годі й мріяти

Синоптики прогнозують, що в найближчі дні спекотна погода в Україні збережеться.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 17 серпня, утримається переважно суха погода з температурою вночі 17-22°, на узбережжі морів до 25°; вдень сильна спека 31-36°, у південній частині та східних областях місцями до 39°.

Лише у західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Закарпатті локальні сильні дощі. Температура вночі 13-18°; вдень 23-28°, в Карпатах 18-23°. Вітер в Україні східний та південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 30-35 м/с.

18-19 серпня переважно без опадів, лише вдень 18 серпня та вночі 19 серпня у північних та центральних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 16-21°, в Криму до 25°, у західних, а 19 серпня в північних та центральних областях 13-18°; вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях 24-29°; на решті території 30-35°, на півдні та сході до 38°, 19 серпня в центральних, Харківській, Одеській та Миколаївській областях спека спаде на 3-5°.

20-21 серпня в Україні переважно без опадів, лише вдень 21 серпня в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-16°, вдень 25-31°; у південній та східній частині вночі 15-21°, на узбережжі морів до 23°, вдень 29-35°.

Завтра у Києві та області утримається суха та спекотна погода з температурою вночі 20-22°, вдень 32-34°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

18-19 серпня у столиці та області без опадів, лише вдень 18 серпня та вночі 19 серпня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 18 серпня 16-21°, 19 серпня 13-18°, вдень 24-29°; у Києві вночі 18 серпня 18-20°, 19 серпня 15-17°, вдень 27-29°.

20-21 серпня без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°; у Києві вночі 14-16°, вдень 28-30°.