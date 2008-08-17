Ющенко нагородив народного артиста Авдієвського орденом
03:32, 17 серпня 2008Суспільство
743 0
Текст указу - на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Героя України, генерального директора - художнього керівника Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Г.Г.Верьовки, народного артиста України Анатолія АВДІЄВСЬКОГО.
Текст відповідного указу глави держави розміщено на його офіційному сайті.
Згідно з документом, А.АВДІЄВСЬКОГО нагороджено за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність та з нагоди 75-річчя від дня народження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter