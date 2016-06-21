На лінії розмежування під Донецьком затримано бойовика-розвідника на прізвисько "Бенні Гілл"

Про це повідомляє Мар’їнське відділення Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області.

Зазначається, що після того, як чоловіка з доказами, що підтверджують його розвідувальну діяльність, доставили у відділення поліції, він став активно співпрацювати з правоохоронцями та розповів усе про свою роботу у псевдореспубліці.

"29-річний мешканець селища Луганське Мар’їнського району розповів, що у грудні 2015 року, перебуваючи на окупованій території, він познайомився з учасниками незаконного збройного формування. Чоловіки з позивним "Мазай" та "Гриня" запропонували йому нести службу з охорони кордонів так званої "ДНР" поблизу заводу "Каргіл" за 8 тисяч рублів, на що затриманий погодився. В його обов’язки входило здійснювати контрольно-пропускний режим автотранспорту та перевірку документів", - йдеться у повідомленні.

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В поліції додали, що потім йому як місцевому мешканцю запропонували здійснювати оперативну розвідку.

"Пройшовши інструктаж, чоловік повинен був перетнути лінію розмежування та, перебуваючи на підконтрольній Україні території, збирати інформацію про пересування військової техніки, розташування і кількість блокпостів ЗСУ. Він перетинав блокпости та помічав важливі дані на внутрішній частині пачки цигарок", - наголосили в главку.

За фактом протиправної діяльності відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією - ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь в їхній діяльності). Слідчі дії тривають.