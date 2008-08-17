В Івано-Франківську під повстанські пісні висунули вимоги до Ющенка

Сьогодні на Вічевому майдані Івано-Франківська відбулося віче на підтримку суверенітету Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, віче організували обласні організації Конгресу українських націоналістів, ОУН та Івано-Франківська міська організація УНП.

Учасники віча тримали партійні прапори КУН і УНП, а також державні прапори. Перед початком віча ансамбль «Смерічка» Івано-Франківського народного дому виконав повстанські пісні.

На віче було прийнято резолюцію на ім’я Президента України Віктора ЮЩЕНКА, голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА та прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

У документі містяться вимоги позбутися прихованого подвійного громадянства в Україні, провести атестацію всіх чиновників на знання державної мови, забезпечити Збройні сили України новітньою технікою, захистити енергетичну безпеку країни та національний інформаційний простір, а також заборонити на території держави антиукраїнські організації та форсувати рух до євроатлантичних структур.