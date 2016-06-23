Савченко згадала, як ростовський конвой співав з нею українські пісні і ділився сигаретами

Народний депутат України Надія Савченко розповіла в інтерв'ю ТСН.ua, як до неї ставився конвой, коли вона перебувала в ув'язненні в Росії.

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"З конвоями були різні стосунки. В одному певному московському конвої були хлопці непогані, веселі, як всі содафон. Ми з ними непогано знаходили спільну мову до тих пір, поки одного разу не сказав "говори людською мовою, ми на чурбанському не розуміємо". Я тоді вибухнула і сказала начальнику конвою, якщо не може тримати своє стадо в рамках, тоді буде за нього відповідати, як офіцер. У них були проблеми, навіть, здається, звільнили того хлопця, який це сказав", - розповіла Савченко.

"В Ростові був чудовий конвой. Ми з ними і співали українські пісні, і вони добре мене розуміли українською, і ділилися з ними їжею, і не було проблем з сигаретами. Все було чудово", - додала вона.