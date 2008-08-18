У Міноборони заявили МНС, що до лісової пожежі стосунку не мають

У Міністерстві оборони України спростовують звинувачення, що лісова пожежа у Чернігівській області виникла внаслідок проведення військовими стрільб на полігоні.

Про це УНІАН заявили в управлінні прес-служби Міноборони.

“Стрільби на полігоні у Козелецькому районі Чернігівської області були завершені у середині дня 15 серпня. Після чого військові передали контроль на цій території представникам Остерського військового лісгоспу і зняли оточення. Пожежа виникла наступного дня 16 серпня”, - пояснили в Міноборони.

При цьому у військовому відомстві також наголосили, що стрільби трасуючими боєприпасами, які могли стати причиною загорання, не проводилися.

Як повідомлялося, 16 серпня на території Остерського військового лісгоспу у селищі Десна Козелецького району Чернігівської області у хвойному лісі виникла пожежа. Швидкому розповсюдженню вогню сприяла суха спекотна погода та вітер, внаслідок чого вогонь охопив близько 350 гектарів лісу.

У сусідньому селі Косачівка вогонь повністю знищив 20 будинків (10 з них нежитлові), в яких проживало 16 осіб.

Як повідомляв УНІАН, в прес-службі Головного управління МНС в області, "є припущення щодо обставин виникнення пожежі (У Чернігівській області). Ліс зайнявся через стрільби, що їх проводили військові на полігоні".