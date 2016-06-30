МВС у липні запускає в Києві сервісний центр з надання послуг громадянам замість МРЕВ

23:09, 30 червня 2016
Суспільство
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МВС у липні запускає в Києві сервісний центр з надання послуг громадянам замість існуючої системи МРЕВ.

фото: УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

“Стара пострадянська система МРЕВ - це система жаху і темряви. Ми створюємо нові сервісні центри з надання послуг громадянам”, - сказав Аваков.

Він пояснив, що серед основних функцій та послуг сервісних центрів, які згодом будуть створені в усіх регіонах України, - видача та обмін посвідчень водія, реєстрація і перереєстрація транспортних засобів, видача та зберігання номерних знаків, оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів.

Як зазначив міністр, пріоритетом реформування системи надання послуг є спрощення адміністрування, децентралізація, що дасть змогу мінімізувати корупційні ризики, викорінити посередництво, завдяки чому клієнт зможе отримати необхідні послуги за простим і зрозумілим алгоритмом або скористатися допомогою компетентного консультанта.

За словами Авакова, з цією метою була розроблена система підготовки нових кадрів та запроваджена комплексна система набору на посади, зокрема в Києві на одне місце претендували 43 кандидати.

“Кадровий потенціал стане запорукою успіху. Це нові люди, з новими цінностями. Ми гарантуємо їм нові умови праці та гідну зарплату. Але при цьому вони нестимуть персональну відповідальність, оскільки більшість рішень прийматимуть самостійно, без участі керівництва, що є важливим кроком у боротьбі з корупцією”, - заявив міністр.

Як сказав Аваков, восени розпочнуть роботу мобільні сервісні центри МВС, які за графіком виїжджатимуть до віддалених населених пунктів, де відсутні стаціонарні сервісні центри.

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