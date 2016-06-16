Деканоїдзе звільнила керівника поліції у Миколаївській області - Цеголко

21:17, 16 червня 2016
Політика
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Голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе відправила у відставку голову Нацполіції у Миколаївській області Віталія Гончарова.

REUTERS

Про це прес-секретар президента Святослав Цеголко повідомив у Facebook.

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"Після вчорашньої заяви президента Хатія Деканоїдзе відправила у відставку головного поліцейського Миколаївської області Віталія Гончарова. Наступний місцевий прокурор", - написав Цеголко.

Як відомо, вчора Петро Порошенко повідомив, що ініціюватиме звільнення прокурора та начальника поліції Миколаївської області.

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