Деканоїдзе звільнила керівника поліції у Миколаївській області - Цеголко
21:17, 16 червня 2016Політика
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Голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе відправила у відставку голову Нацполіції у Миколаївській області Віталія Гончарова.
REUTERS
Про це прес-секретар президента Святослав Цеголко повідомив у Facebook.
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"Після вчорашньої заяви президента Хатія Деканоїдзе відправила у відставку головного поліцейського Миколаївської області Віталія Гончарова. Наступний місцевий прокурор", - написав Цеголко.
Як відомо, вчора Петро Порошенко повідомив, що ініціюватиме звільнення прокурора та начальника поліції Миколаївської області.
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