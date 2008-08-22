Прикордонники не пустили 38 громадян Молдови до Полтави на заробітки

В Одеській області в пункті пропуску „Кучурган-авто” прикордонники не пропустили в Україну 38 громадян Молдови.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, усі громадяни намагалися потрапити в Україну рейсовим автобусом, який прямував у Полтаву з молдовського населеного пункту Архей.

Після проведених співбесід з’ясувалось, що 16 жінок та 22 чоловіки їдуть в Україну відвідати родичів, однак ніхто з них ні адреси, ні міста, де проживають близькі люди, назвати не зміг.

Прикордонникам стало відомо, що громадяни Молдови віком від 16 до 45 років намагалися потрапити в Полтаву на заробітки.

Після видачі відповідних постанов заробітчан було повернуто у зворотньому напрямку.