У Білій Церкві до Дня Незалежності закрили парк «Олександрія»

У Білій Церкві Київської області через урочистості до Дня Незалежності України закрили для відвідувачів парк «Олександрія».

Як передає кореспондент УНІАН, у парку посилено наряди міліції, вхід для громадян без спеціальних запрошень заборонено.

Як повідомили представники органів внутрішніх справ, на сьогодні в “Олександрії” передбачено проведення урочистостей з нагоди Дня Незалежності, організованих Київською облдержадміністрацією.

Ніяких спеціальних оголошень на входах до парку про обмеження доступу громадян немає.

Дендропарк «Олександрія» належить Національній академії наук України.