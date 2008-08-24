У Білій Церкві до Дня Незалежності закрили парк «Олександрія»
01:33, 24 серпня 2008Суспільство
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Вхід тільки за спецдозволами
У Білій Церкві Київської області через урочистості до Дня Незалежності України закрили для відвідувачів парк «Олександрія».
Як передає кореспондент УНІАН, у парку посилено наряди міліції, вхід для громадян без спеціальних запрошень заборонено.
Як повідомили представники органів внутрішніх справ, на сьогодні в “Олександрії” передбачено проведення урочистостей з нагоди Дня Незалежності, організованих Київською облдержадміністрацією.
Ніяких спеціальних оголошень на входах до парку про обмеження доступу громадян немає.
Дендропарк «Олександрія» належить Національній академії наук України.
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