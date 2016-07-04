ДТП за участю п'яного начальника відділу "Укрзалізниці": чиновника відсторонено від виконання обов'язків

11:39, 04 липня 2016
Суспільство
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Голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун 4 червня 2016 року відсторонив директора з вантажних перевезень і логістики Івана Федорка від виконання своїх посадових обов’язків.

ДТП / facebook.com/anton.gerashchenko

Таке рішення прийняте на період з’ясування обставин ДТП, що сталася 3 червня неподалік Боярки, передає прес-служба "Укрзалізниці".

"Подальші рішення щодо продовження трудових відносин з Іваном Федорком будуть прийняті за результатами розслідування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як розповіли в "Укрзалізниці", вся наявна інформація вказує на те, що поведінка Івана Федорка була неприпустимою, і в цьому випадку компанією будуть вжиті всі відповідні дисциплінарні заходи.

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