ДТП за участю п'яного начальника відділу "Укрзалізниці": чиновника відсторонено від виконання обов'язків

Таке рішення прийняте на період з’ясування обставин ДТП, що сталася 3 червня неподалік Боярки, передає прес-служба "Укрзалізниці".

"Подальші рішення щодо продовження трудових відносин з Іваном Федорком будуть прийняті за результатами розслідування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як розповіли в "Укрзалізниці", вся наявна інформація вказує на те, що поведінка Івана Федорка була неприпустимою, і в цьому випадку компанією будуть вжиті всі відповідні дисциплінарні заходи.

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