У Вінниці поставлять пам’ятник Глібу Жеглову

У Вінниці на площі біля міського відділу міліції буде встановлено пам’ятник кіногерою Володимира Висоцького - Глібу Жеглову.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Вінницького міського управління міліції, зазначивши, що ідея створення цього монументу належить головному міліціонеру міста Володимиру СТУСУ.

У місті відбулася презентація проекту скульптурної композиції "Гліб Жеглов у виконанні Володимира Висоцького" з відомого кінофільму "Місце зустрічі змінити не можна".

Кінострічка «Місце зустрічі змінити не можна» вийшла на екрани у 1979 році, і саме до 30-річного ювілею фільму про міліціонерів планується встановлення цієї скульптурної композиції.

Скульптор Анатолій БУРДЕЙНИЙ представив Гліба Жеглова з наганом біля східців, адже вони символізують сцену з фільму, де Гліб викликає бандитів з підвалу.

Ініціативу відкриття такого пам’ятника підтримало й керівництво міста.

"Коли представники нашого міського відділу УМВС взимку звернулись до мене із цією пропозицією, я її одразу підтримав. Володимир Висоцький багато в чому, як на мене, був схожий за людськими якостями із головним героєм фільму - Глібом Жегловим. А останній був прикладом того, яким повинен бути міліціонер. Злочинність була не лише його професійним, а й особистим ворогом. Я думаю, що цей пам`ятник буде слугувати гарним прикладом для наслідування нашим міліціонерам", - прокоментував відповідну ідею мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН.