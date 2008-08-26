На російських ринках - новий обвал

За першу годину торгів акції російських компаній подешевшали в середньому на 3 відсотки. Фондовий індекс РТС впав до рівня жовтня 2006 року. Деякі цінні папери дешевшають ще стрімкішими темпами. Зокрема, акції ВТБ впали на 8 з гаком відсотків.

Дешевшає сьогодні і рубль. Зараз на торгах середній курс по відношенню до долара 24.58. Це на 14 копійок відрізняється від офіційного курсу Центробанку, встановленого на сьогодні.

Аналітики схильні пов`язувати все це з наслідками війни з Грузією і погіршенням відносин Росії із Заходом.

Эхо Москвы