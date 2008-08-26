Газпром упав у рейтингу найбільших компаній світу на сьоме місце

Російський монополіст "Газпром" упав у рейтингу найбільших компаній світу з третього на сьоме місце, повідомляє агентство Reuters.

З травня ринкова капіталізація "Газпрому" знизилася приблизно в півтора раза - з 340 до 230 млрд.

Станом на середину дня сьогодні, 26 серпня, вартість цінних паперів "Газпрому" в російській торговій системі РТС знизилася на 6,7% - до 9,2 дол. за акцію. В травні папери "Газпрому" коштували близько 15 доларів за акцію.

Як зазначають експерти, обвал на російському фондовому ринку спостерігається на фоні наростаючого протистояння між Росією та Заходом, новий виток якого спровоковано рішенням російського керівництва про визнання самопроголошених республік Абхазії та Південної Осетії.