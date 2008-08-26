У Запорізькій області застрелили майора МНС

У Запорізькій області застрелено майора аварійно-рятувального загону Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, тіло майора другого аварійно-рятувального загону спецпризначення, що базується на території Мелітопольського району Запорізької області, було знайдено напередодні колегами загиблого.

"Тіло було знайдено на складі загону в смт Мирне. За попередніми даними, причиною смерті майора МНС стало вогнепальне поранення: куля пройшла навиліт і завдала поранення, несумісні з життям", - повідомили в прокуратурі, зазначивши, що в скоєнні даного злочину підозрюється прапорщик цього ж аварійно-рятувального загону - чоловік 1979 р.н., який був другом і кумом загиблого.

За даними Мелітопольського ГУВС, повідомлення про зникнення майора, тіло якого було знайдено напередодні, надійшло до міліції 21 серпня від дружини рятувальника.

"Жінка заявила, що 11 серпня її чоловік пішов на роботу й зник", - розповіли в міськвідділі міліції.

За фактом скоєння злочину порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.