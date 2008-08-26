Лавров: Росія обов'язково вступить до СОТ

Росія вступить до Світової організації торгівлі (СОТ) у будь-якому разі, але вже на нормальних, а не дискримінаційних умовах, заявив журналістам глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Деякі західні політики після подій у Південній Осетії виступили з критикою дій РФ і почали погрожувати санкціями. Зокрема, міністр торгівлі США сказав, що Росію чекають проблеми при вступі до СОТ.

"Ми брали багато зобов`язань на себе в очікуванні вступу до СОТ. Ми їх виконували, а вступ до СОТ відкладається під сміховинними приводами", - заявив Лавров.

"Не страшно: ми в будь-якому разі вступимо до СОТ, але на нормальних умовах, а не на якихось дискримінаційних умовах. Період до цього вступу піде на користь нашому виробникові", - сказав міністр.