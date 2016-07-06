Резонансна ДТП за участю п'яного чиновника "Укрзалізниці": суд відпустив Федорка під особисті зобов'язання

Таке рішення виніс Києво-Святошинський суд, передає LB.ua.

Засідання проходило у закритому режимі, щоб не розголошувалися особисті дані й матеріали досудового слідства.

Прокуратура просила відпустити його під особисте зобов'язання.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня на автодорозі Боярка-Забір'я автомобіль фотокореспондента Макса Левіна потрапив у ДТП. Зіткнення сталося через виїзд на зустрічну смугу автомобіля Audi Q7, водій якого був п'яний. Автомобілем керував директор з вантажних перевезень "Укрзалізниці" Іван Федорко.

3 липня силовики змогли вручити Федорку, який перебуває в лікарні, підозру про вчинення кримінального злочину відповідно до ч. 1 ст. 286 і взяли кров на аналіз.