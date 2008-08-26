Ракетний крейсер "Москва" повертається на базу до Севастополя

Флагман Чорноморського флоту РФ - ракетний крейсер "Москва", що вийшов у понеділок з головної бази ЧФ РФ в Севастополі курсом на східну частину Чорного моря, у вівторок увечері повернеться до Севастополя, повідомив заступник начальника Генштабу ВС РФ Анатолій Ноговіцин.

"Відповідно до плану, стратегічний ракетний крейсер "Москва" вийшов з головної бази Чорноморського флоту Севастополя на полігон бойової підготовки. Це плановий вихід", - сказав генерал-полковник на прес-конференції в РІА “Новости”.

За його словами, триває перевірка систем радіотехнічного озброєння і бортових систем зв`язку.

"Сьогодні наприкінці дня корабель повернеться до пункту постійної дислокації", - сказав генерал.