Ракетний крейсер "Москва" повертається на базу до Севастополя
20:50, 26 серпня 2008Суспільство
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"Відповідно до плану"
|Ракетний крейсер ”Москва”
"Відповідно до плану, стратегічний ракетний крейсер "Москва" вийшов з головної бази Чорноморського флоту Севастополя на полігон бойової підготовки. Це плановий вихід", - сказав генерал-полковник на прес-конференції в РІА “Новости”.
За його словами, триває перевірка систем радіотехнічного озброєння і бортових систем зв`язку.
"Сьогодні наприкінці дня корабель повернеться до пункту постійної дислокації", - сказав генерал.
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